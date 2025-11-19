Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: İstanbul Süreci devam etmeli

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İSTANBUL SÜRECİ DEVAM ETTİRİLMELİ"

Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul Süreci'nin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çabalarda önemli olduğunu belirttik. İstanbul Süreci devam ettirilmeli.

Enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve can kayıpları her iki taraf içinde telafisi olmayan yıkımlar getiriyor. Ortaklarımızdan yapıcı tavır bekliyoruz. Ateşkesi Rusya ile ele almaya hazırız