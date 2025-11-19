Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Uçağın düşüşü çok yönlü şekilde inceleniyor"

Geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla hakka uğurladığımız 20 askerimizi ve yangın söndürme uçağında şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Uçağın düşüşünün tespitine yönelik incelemeler çok yönlü bir şekilde yapılıyor, MSB konuyla ilgili detaylı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacaktır. Kocaeli Diovası'nda vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul'da vefat eden 4 kişilik Böcek ailesinin soruşturması da büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. İhmali, hatası, kusuru olan kim varsa tek tek tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

"Üreticimizin sesine daha çok kulak vereceğiz, daha sık bir araya geleceğiz"

29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor. Yatırım, istihdam, ihracat büyüme üzerine inşa ettiğimiz ekonomi programlarının neticelerini alıyoruz. İhracat tarafında da oldukça güçlü gidiyoruz. Son 30 ayın 22'sinde mal ihracatını artırdık. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270.2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Önümüzdeki dönemde başta sanayicilerimiz ve KOBİ'lerimiz olmak üzere istişarelerimizi yoğunlaştıracağız. Üreticimizin sesine daha çok kulak vereceğiz ve daha sık bir araya geleceğiz.

"CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları yalan ve polemik üretirken biz günde 550 yeni konut üretiyoruz"

Biz laf üretmeyeceğiz sadece iş ve eser üreteceğiz. Bu sözümüzün de daima arkasında duruyoruz. Geçen hafta Adıyaman'da 350 bininci afet konutlarımızı hak sahiplerini teslim ettik. Konutlarımızın yüzde 78'ini tamamlamış olduk. Kurasını çektiğimiz yeni konut ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları siyasette yalan ve polemik üretirken biz günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler iktidar ve ittifak olarak millete hizmet için koştururken ana muhalefet kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyorlar. Bizimle aşık atacak eser yok, öneri yok, milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon yok. Bolca hakaret var, küfür var, siyasi nezaketsizlik var. Aykırı her sesi susturma çabası var. Baklava kutularından para kulelerine onlara birkaç sene yetecek malzeme var, akıl fikir diliyorum.