Gençlerden lösemili çocuklara umut

AYDIN Yurt Müdürlüğü öğrencileri, lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmak için kök hücre ve kan bağışında bağışında da bulundu. Aydın Yurt Müdürlüğü öğrencileri, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay ekiplerine kan bağışı gerçekleştirdi. Gençler, yalnızca kan bağışıyla kalmayarak, lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmak için kök hücre bağışı da yaptı. Büyük duyarlılık gösteren öğrenciler, yaptıkları bağışın hasta çocuklar için hayati önem taşıdığını belirterek, "Onlara moral olmak, toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.