Son dakika: 9 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendi. Operasyonlarda 106 şüpheli, gözaltına alındı.

MANİSA VE BİTLİS'TE TEFECİLİK

Şüphelilerin, Kahramanmaraş'ta sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, Muğla'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te tefecilik yaptıkları tespit edildi.

'MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ'

Gözaltına alınan 106 şüpheliden 68'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.