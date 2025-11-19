Yunanistan basınından itiraf: Türkiye’nin seviyesine yetişmeliyiz

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 16 Kasım pazar günü Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Yunanistan ve Ukrayna, insansız su üstü aracı üretmeyi öngören prensip anlaşması yaptı.

Ukrayna'nın insansız hava araçları kullanımından edindiği deneyimin Yunanistan için avantaj olduğu ve ilk insansız su üstü aracını 2021'de üreten Türkiye ile aralarındaki açığın kapatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Anlaşmaya göre, Ukrayna'nın halihazırda gerçekleştirdiği 15 farklı USV üretimine, Yunan firmalar da katılacak ve üretim Yunanistan'daki tersanelerde gerçekleşecek. Üretilen araçlar ise her iki ülke tarafından da kullanılacak.