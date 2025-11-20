Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR

Yılmaz, yıllara göre doğurganlık hızından da örnekler vererek, şunları söyledi:

"Bazı Avrupa ülkelerinden de daha geriye gitmiş durumdayız. Burada kritik bir eşik var, doğurganlık hızı 2,1 olursa nüfus durağan kalıyor, değişmiyor. Bu eşiğin altına düştüğünüz zaman belli bir süre sonra nüfusunuz azalmaya başlıyor. Biz bu oranı yeniden 2,1'in üzerine taşıyamazsak, maalesef bir süre sonra nüfusumuz gerilemeye başlayacak. 2050, 2100 projeksiyonları var, oralarda bugünkü nüfusumuzun gerisine düştüğünü görüyoruz, Türkiye'nin çok daha düşük nüfusa doğru gittiğini görüyoruz bu oranlar değişmezse. 1,48 tarihimizin en düşük değeri, tüm çabamız bunu yukarıya çekmek. Bunlar 1-2 yılda değişecek rakamlar değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuyla önümüzdeki on yıllar boyunca yakından ilgilenmesi gerekiyor."

Yaşlı nüfusun arttığını, 2000 yılında 24,8 olan ortalama yaşın 2024'te 34,4'e yükseldiğini kaydeden Yılmaz, toplam nüfusun her yıl 3-4 ay yaşlandığını ve ilden ile de değişiklik gösterdiğini kaydetti.

YAŞLI ÜLKE KATEGORİSİNE GİRDİK

Yılmaz, Türkiye'nin en yaşlı ülkeler kategorisine girdiğini hatırlatarak, verilerin 20 yıl içinde toplumun genç nüfus oranının yüzde 10 seviyesine düşeceğini gösterdiğini aktardı.

Dünyadaki nüfus politikalarıyla bazı ülkelerin hem yoksul hem yaşlı ülke haline geleceğini söyleyen Yılmaz, "Bu kalkınma açısından tam bir felaket senaryosu. Türkiye şu an üst-orta gelir grubunda bir ülke, yakın bir vadede inşallah yüksek gelirli ülkeler ligine geçeceğiz. 23 yılda ekonomide ne yaptınız derseniz, alt orta gelir grubundan Türkiye'yi üst-orta gelir grubuna taşıdık, şimdi de yüksek gelirli ülkeler ligine geçmenin eşiğindeyiz. İnşallah onu da demografik fırsat penceremizi kaybetmeden başaracağız. Bunu başarmak zorundayız, bunu yapamazsak gelecekte çok daha zorlu bir demografiyle işimiz çok daha sıkıntılı olacaktır." diye konuştu.

GENÇLERİ YORMAMALIYIZ

Yılmaz, evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfusun arttığını aktardı.

Evlilik yaşına ilişkin de Yılmaz, "Evlilik yaşının ötelenmesi bütün nüfus dinamiklerini harekete geçiriyor. Bizim kamu olarak tüm imkanlarımızı evlilere, evleneceklere açmamız lazım. Evlilik kolay, masrafsız, külfetsiz olmalı. Evlenmek isteyenleri bu kadar yormamalıyız. Aile Yılı'nda bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, ortalama hane halkı büyüklüğünün azalmaya devam ederek 3,11'e gerilediğini ve bu durumun da konut yapımında tercihleri bile etkilediğini söyledi.