AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Terörsüz Türkiye" kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye turuna çıkan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Heyet, Bilal Saygılı ve il yönetimini ziyaret ederek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MESULİYET OMUZLARDA"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı açıklamada, "Bizler; milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle, büyük ve güçlü Türkiye idealine bağlı kalarak canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla hayata geçirdiğimiz proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdik. Bugün de aynı güçlü yürüyüşümüzü Terörsüz Türkiye hedefiyle taçlandırıyoruz" diye konuştu. AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye kazandırdığı huzur ve istikrarı anlatmak amacıyla İstanbul programının ardından İzmir'e geldik. İzmir'de yaşayan Mardinli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Geçmiş dönemlerde terör ve ekonomik sorunlar nedeniyle yoğun göç veren Mardin, bugün yeniden bir cazibe merkezi haline geldi. Şehirdeki kalkınma hamleleri, artan turizm potansiyeli ve yatırım fırsatlarının Mardin'i güçlendirdi. Hemşehrilerimizi şehre yatırım yapmaya ve geri dönüşü desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin'de de sürecin getirdiği güven ortamı sayesinde, AK Parti'ye yoğun bir teveccüh var" ifadelerini kullandı.