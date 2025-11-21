Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da! Gündemde hangi konular var? İşte detaylar

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR ÇOK ÖNEMLİ..."

Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İfade ettiğimiz gibi Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan en güçlü soykırım davası olarak görülüyor. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin Güney Afrika'nın başlatmış olduğu süreç ve Türkiye de tabii ki bu sürece dahil oldu.

Özellikle Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Tabii ki bu hususta; İsrail'in Gazze'deki katliam ve soykırımlarına ilişkin, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından oldukça önemli olacak.

Yine Çin Devlet Başkanı'nın zirveye katılması beklenmiyor onu da belirtelim ancak üst düzey bir temsil gerçekleşecek zirvede. Tabii ki burada yapılacak görüşmelerle birlikte öte yandan yoksul ülkelere finansman sağlanması hususunun da enine boyuna görüşülerek ele alınması bekleniyor."