Böcek ailesinin zehirlenme faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve otel çalışanı tekrar gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.





Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra haklarında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B'nin serbest bırakılması üzerine savcılık itiraz etti.