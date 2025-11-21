Emine Erdoğan: “Çocuk hakları evrenseldir ve koşula bağlanamaz”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun, değişmeyen tek gerçek çocuk hakları, insan haklarıdır. Evrenseldir ve koşula bağlanamaz. Her çocuk, korunmaya, fırsat eşitliğine ve güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır. Onların haklarını savunmak, insanlığın ortak vicdanını savunmaktır. '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin" dedi.