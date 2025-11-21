  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İskenderun şehitleri ile ilgili soruşturmada TSK’dan 4 personelin ilişiği kesildi

İskenderun şehitleri ile ilgili soruşturmada TSK’dan 4 personelin ilişiği kesildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

