Kırmızı bültenle aranan Korkmaz’ın Ali Baba keyfi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pek çok farklı suçtan hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, New York'taki ünlü bir Türk restoranında ziyafet çekerken görüntülendi. Hakkında yakalama kararı bulunan Korkmaz'ın, ABD'deki rahat tavırları ve eski bir CIA direktörüyle görüştüğü iddiaları dikkat çekiyor.

'BÜYÜKBABA' DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve kırmızı bültenle aranmaya başlanmıştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer gelişme ise "Paramount Oteli'ne çökülmesi" olarak bilinen olay olmuştu. Savcılık, bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde otele el konulduğunu açıkladı. Otelin bağlı bulunduğu Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'ne (Paramount Otel) ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı duyuruldu. Ancak hakkında gözaltı kararı bulunan Korkmaz, ABD'de lüks bir mekanda görüntülendi. New York'ta, aralarında eski ABD başkanları Donald Trump ve Joe Biden'ın da bulunduğu pek çok devlet başkanını ağırlayan ünlü Türk restoranı Ali Baba'da keyif süren Korkmaz'ın, hakkındaki karara rağmen ABD'de rahatça dolaşması şaşkınlık yarattı. Öte yandan Korkmaz ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Korkmaz'ın, CIA'in eski direktörü ve "büyükbaba" lakabıyla tanınan James Woolsey ile de sık sık görüştüğü öne sürüldü.