Bakan Fidan: SDG’nin mevcut yapısı Türkiye için tehdit

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi'nde Marmara Bölgesi milletvekilleri ile bir araya geldi. Son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendiren Fidan, "SDG'nin mevcut yapısı, Suriye'nin milli birliği kadar Türkiye'nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır. İsrail'in de saldırganlığı, yayılmacı tavrı ve Suriye'nin güneyine yönelik istikrar bozucu faaliyetleri Suriye için risk oluşturmaktadır "diye konuştu. Fidan, "Filistin halkının hakkını, hukukunu koruyan ve barışı önceleyen diplomasi çizgimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi, Filistin'de ve bölgede barışın anahtarı "İki Devletli Çözüm"dür" dedi.