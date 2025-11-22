Başkan Erdoğan'dan G20'de mazlumların sesi oldu: İsrail'in saldırıları Gazze'yi 70 yıl geri götürdü

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz.
2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.
"GAZZE'DE ATEŞKESİN DEVAMI AZAMİ ÖNEMDE"
Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür."
Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız"