Denizli’de Enver protez koluna kavuşuyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesinde geçtiğimiz Ramazan Bayramı arifesinde, babası ile birlikte cami avlusunu tazyikli su ile temizleme esnasında, ceketinin kolunu traktörün miline kaptıran ve sol kolu omuzundan kopan 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan'a miyoelektrik kontrollü çocuk protezi takılması için sona gelindi. Acıpayam Kaymakamlığı aracılığı başlatılan yardım kampanyasında ve gerekli olan 2 milyon liranın tamamlanmasından sonra, 3 kez Denizli'ye kontrole getirilen Enver Kadir'in sol koluna çocuk protezi takılması yönündeki çabalar iyiye doğru gidiyor.

SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Çiftçilik yapan babası Murat İlhan ile Denizli'ye kontrole gelen Enver İlhan'ın sol kolundaki sinir ve kas güçlendirme çalışmalarının sonuç vermesiyle birlikte protez kol takılma aşaması geldi. Baba Murat İlhan, özel bir medikalde, oğlunun kol ölçümlerinin alındığımı ve 10 gün içinde protez kolun takılacağının kendilerine söylediğini belirtti. Alman malı protez kolun İstanbul'dan Denizli'ye geldikten sonra, son aşamaya geçileceğini kaydeden Baba İlhan, "Sol omzuma alçı ile kalıp alındı ve soket yerleri belirlendi. Ölçülere göre omuz yapılacakmış. 10 gün sonra inşallah bir aksilik çıkmazsa, protez kol takılacak. Bu aşamaya gelinmesinde bizlere yardımcı olan Acıpayam Kaymakamına ve hayırseverlere teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.