İklim krizi inkarını mercek altına alacak

YAŞAR Üniversitesi Mezunu Melisa Nakıp, Avrupa'nın prestijli üniversitesinde iklim krizi psikolojisini inceleyecek. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans programından geçtiğimiz ağustos ayında başarıyla mezun olan Uzman Psikolog Melisa Nakıp, önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Nakıp, doktora sürecinde küresel bir tehdit olan iklim krizine karşı çevreci davranışları artırmaya yönelik psikolojik mekanizmaları araştıracak. Yaşar Üniversitesi'nde Dr. Evrim Güleryüz danışmanlığında tez çalışmasını başarıyla tamamlayan Uzman Psikolog Melisa Nakıp, akademik kariyerine uluslararası arenada devam ediyor. Nakıp, Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nde psikoloji alanında doktora eğitimine başlayacak. Nakıp, "İklim krizi inkarcılığı ve komplo teorilerine inanma, yalnızca bilgi eksikliğinden değil; insanların tehdit algısı karşısında mevcut sistemleri, değerlerini ve kimliklerini koruma çabasından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, doktora araştırmamda çevreciliğin ulusal kimliğin bir parçası olarak sunulmasının bireylerin çevreye yönelik tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlıyorum" dedi.