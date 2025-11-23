Türkiye diplomasisi kazandı! COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona erdi. Konferansta Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti. Türkiye'nin 2022 yılında başkanlık adaylığını açıklamasıyla başlayan diplomasi trafiği, bu hafta Belem'de 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrası Türkiye'nin diplomatik başarısıyla sonuçlandı.

COP31 Taraflar Konferansı'nın önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması, COP31 Başkanlığını Türkiye'nin üstlenmesi, müzakere başkanlığını ise Avustralya'nın yürütmesi konusunda tüm taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Pre-COP'un ise Pasifik ülkelerinin birinde yapılması yönünde karar varıldı. Uzlaşma metni Türkiye'nin de arasında olduğu Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubunda kabul edildi.

"İNANCIMIZ GEREĞİ İNSANOĞLU İLE TABİAT ARASINDA BİR MERHAMET SÖZLEŞMESİ OLDUĞU BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Türkiye'nin COP31 başkanlığı ve ev sahipliği kararının açıklandığı COP30 Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Kurum, üye ülkelere destekleri için teşekkür etti. Bakan Kurum, "Biz, ortak evimiz dünyamız için attığımız tüm adımlarda, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının giderilmesi için yaptığımız tüm çalışmalarda, inancımız gereği; insanoğlu ile tabiat arasında bir merhamet sözleşmesi olduğu bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.