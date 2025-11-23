İmralı için son hazırlıklar

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlık yapılıyor. Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak. 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor.

ORGANİZASYONU MİT YAPACAK

İmralı yolculuğu için hazırlıklar şöyle: Heyetin yarın ya da salı günü İmralı'ya gitmesi planlanıyor. Hazırlıklar bu yönde yapılıyor. Mevzuata göre milletvekilleri ve Meclis komisyonları cezaevlerinde bulunan kişileri Adalet Bakanlığı'nın izni ile ziyaret edebiliyor. Bu nedenle öncelikle olarak heyetin İmralı'ya gidebilmesi için bakanlığa başvuru yapıldı. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada. Görüşmenin formatını da MİT belirleyecek. Oturma düzeninden, fotoğraf ve ses kaydı alınmasına kadar MİT'in olanakları kullanılacak. Görüşmede tutanak tutulacak ancak bu Meclis görevlisi stenograflar tarafından değil MİT'in teknik imkanları kullanılarak gerçekleştirilecek. Ziyaret öncesinde MİT'in Öcalan'la bu konuda bir öngörüşme yaptığı da belirtiliyor. 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor. Öcalan'a çağrının YGP'yi kapsayıp kapsamadığı bizzat sorulacak. Görüşmenin, Suriye'deki entegrasyon sürecini de hızlandıracağı belirtiliyor. Devletin ilgili birimlerine göre İmralı'nın mesajları PKK tarafından doğru okunmuyor. Bu nedenle sahada iki taraf da birbirine yeterince güvenmiyor, silah bırakma süreci yavaş ilerliyor