  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Mısır'da üçlü Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas

Mısır'da üçlü Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire’de Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Gazze’de İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş, ABD ile ortak çabaların artırılması ve ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için engellerin giderilmesi konuları ele alındı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Mısır’da üçlü Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın’dan kritik temas

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile bugün arabulucu ve garantörler olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA