Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 1 memurumuz yaralanmıştır

Patlamanın ardından adliye binası hızla boşaltılırken olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Patlama sonucu 1 personel yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
EMANET BÖLÜMÜNDE PATLAMA MEYDAN GELDİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Adliye binasında meydana gelen patlama ve yangın olayıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, saat 15:00 sıralarında Adliye binasının önünde, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte yaptığı açıklamada, olayın detaylarına değindi.
Vali Şıldak, açıklamasında şu bilgileri verdi: "Bugün Adliye binamızda, emanet deposu içerisinde bir patlama ve devamında yangın meydana geldi. Bu olay sonucunda bir personelimiz bacağından yaralandı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Öncelikle Adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangının ve patlamanın sebebini araştırıyoruz. Şu anda bina tamamen boşaltılmış durumda; içeride kalan hiçbir personelimiz ya da vatandaşımız yok.
Ayrıca herhangi bir can ve mal kaybı riski bulunmamaktadır. Yaralımızın tedavisi sürüyor ve olayın teknik yönüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Patlamanın nedeninin ne olduğu kısa süre içerisinde netleşecektir. Bazı basın kuruluşlarında dört yaralı olduğu yönünde çıkan bilgiler doğru değildir. Sadece bir yaralımız bulunmaktadır. Tekrar geçmiş olsun diyor, çalışmalarımızı Başsavcımız ile koordineli şekilde sürdürüyoruz" dedi.
BAKAN TUNÇ: PATLAMANIN NEDENİ, DETAYLI İNCELEMELER SONUCUORTAYA ÇIKACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyor, adliyede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Patlamanın nedeni, detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.