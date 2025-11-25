Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 1 memurumuz yaralanmıştır

Patlamanın ardından adliye binası hızla boşaltılırken olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Patlama sonucu 1 personel yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

EMANET BÖLÜMÜNDE PATLAMA MEYDAN GELDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Adliye binasında meydana gelen patlama ve yangın olayıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, saat 15:00 sıralarında Adliye binasının önünde, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte yaptığı açıklamada, olayın detaylarına değindi.

Vali Şıldak, açıklamasında şu bilgileri verdi: "Bugün Adliye binamızda, emanet deposu içerisinde bir patlama ve devamında yangın meydana geldi. Bu olay sonucunda bir personelimiz bacağından yaralandı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Öncelikle Adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangının ve patlamanın sebebini araştırıyoruz. Şu anda bina tamamen boşaltılmış durumda; içeride kalan hiçbir personelimiz ya da vatandaşımız yok.