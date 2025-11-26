Başsavcı Yeldan: Hedef kadına karşı sıfır şiddet!

İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mağdurun yanında, şiddetin karşısında olacaklarını vurguladı. Tek bir kadının dahi hayattan koparılmasına izin vermeyeceklerini aktaran Yeldan, "Yasal korumayı her alanda etkin ve görünür kılacak uygulamaları güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'imizde kadına karşı 'sıfır' şiddet ve 'sıfır' kadın cinayeti hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz sürecek" ifadelerini kullandı.

ULŞIMDA 'BOŞ KOLTUK' MESAJI

BAŞSAVCI Yeldan, kadına yönelik şiddetle mücadelede, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle birlikte oluşturulan İzmir Modeli'ni kalıcı, bilimsel ve istatistiksel temellerle kamuoyuna anlatmayı ve uygulamayı sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin günün anlam ve önemine dikkat çekmek adına yaptığı çalışmada, kentteki toplu ulaşım araçlarında birer koltuk boş bırakılarak üzerine şerit çekildi. Boş koltuklarda, "Bu koltuk, aramızdan alınan bir kadının hatırasına ayrıldı", "Kadına şiddet bitene kadar, hiçbirimiz koltuğumuzda rahat oturamayız" şeklinde yazılar yer aldı.