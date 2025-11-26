İzmir'de yıllardır bitmeyen kentsel dönüşüm sabırları taşırdı! Uzundere mağdurları kira desteğinin artmasını istiyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıllardır çözüme kavuşmaması üzerine mağdur olan hak sahipleri, kentteki siyasi parti temsilcilerini ziyaret edip kira desteğinin artması için destek istedi.
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, artan kiralar karşısında mevcut 12 bin liralık kira desteğinin yetersiz kaldığını, bu rakamın 25 bin liraya çıkarılmasını istedi.
Uslu, AK Parti, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti. Uslu, CHP'den randevu taleplerine dönüş olmadığına dikkati çekerek, "CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı'ndan randevu talep etmemize rağmen günlerdir dönüş yapılmadı.
En azından dinleme nezaketi beklerdik ancak kapılar yine kapalı kaldı" dedi.