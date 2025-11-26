İzmir'de yıllardır bitmeyen kentsel dönüşüm sabırları taşırdı! Uzundere mağdurları kira desteğinin artmasını istiyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıllardır çözüme kavuşmaması üzerine mağdur olan hak sahipleri, kentteki siyasi parti temsilcilerini ziyaret edip kira desteğinin artması için destek istedi.