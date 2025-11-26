İzmir’in yeni okulları törenle açıldı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir programı kapsamında inşası tamamlanan okulların toplu açılış törenine katıldı. Törende Bayraklı ilçesindeki Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu ve Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu, Özkanlar Ortaokulu'nun açılışı yapıldı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı. Eyyüp Kadir İnan, Öğretmenler Günü'nde İzmir'e yakışan modern eğitim yuvasını hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Yeni okullarımız; robotik sınıflar, kodlama atölyeleri, laboratuvarları ve yapay zeka destekli öğrenme altyapılarıyla İzmir'i bilgi üreten bir şehir haline getirecek. Şu anda Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor ve hükümetimiz, bu yıl da en büyük bütçe payını eğitime ayırdı" ifadelerini kullandı.