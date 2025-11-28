Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından tribündeki vatandaşları selamladı, yanına gelen vatandaşlarla da sohbet etti.





Daha sonra soyunma odasına inerek sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Erdoğan, basketbolcu Ercan Osmani'ye "Hemşehrilerini duman ettiniz ya." dedi.



Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Cedi Osman'a, "Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?" diye soran Erdoğan, maçın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim ile sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.