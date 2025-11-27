Başkan Erdoğan: İnsan sağlığı sömürülemez

11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşan Başkan Erdoğan, "Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, hangi devletten, hangi kuruluştan doğarsa doğsun, kaynağı neresi olursa olsun, insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır, ortak sevincidir. İnsanlık kadar eski bu ilkenin, çağımızın kâr odaklı anlayışında, maalesef, geçmişe kıyasla zemin kaybettiğini görüyoruz" dedi.

KAPİTALİST SİSTEME ELEŞTİRİ

Para kazanmayı, rantı, çıkarı, kâr hırsını teşvik eden kapitalist sistemin, hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı da dönüştürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, "İnsanlığın karşılaştığı modern açmazlardan biri, sağlık sektörünün, sağlık sektörünü domine edenlerin "sınıfsallaşarak" kendilerini geniş kitlelerden ayrı, ayrıcalıklı bir katman gibi görmeleridir. Hastalanan her insanın kendini tedavi ettirme imkânı bulamadığı

nihai ürüne dönüşen tıbbi gelişmelerin insanların hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya, kabul edelim ki, adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir. Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilmezse, insanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez, bir pazar meta olarak görülemez" şeklinde konuştu.

İBN-İ SİNA VE HİPOKRAT ÖRNEĞİ

Erdoğan, "İnsanın ruhu ve bedeni, insan sağlığı ve hastalığı sadece ticarete konu edilemeyeceği gibi, bir tahakküm aracı olarak da kullanılamaz. Gelinen noktada, dünyanın sağlık alanında daha sıhhatli, daha rafine, İbn-i Sina ve Hipokrat çizgisine daha yakın bir bakış açısına kavuşması gerektiği anlaşılıyor. Bunu açık yüreklilikle konuşmak, bunu tartışmak, böyle bir dönüşüm için ön almak, risk almak, mücadele etmek zorundayız" dedi. Gazze'de tam 2 yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına, hastaların, sağlık çalışanlarının, çocukların, hatta ve hatta kuvözdeki masum bebeklerin katledilmesine seyirci kalan bir dünya olduğunu dile getiren Erdoğan, "Böyle bir dünyaya geçmek şüphesiz kolay olmayacaktır. Bir hayatı kurtarmanın maddi anlamda pahası ölçülemez. Hastaya şifa olma bilincinin adeta genlerimize işlediği bir coğrafyanın, bir medeniyetin varisleri olarak nerede durduğumuzu ve misyonumuzun ne olduğunu idrak etme mecburiyetimiz var" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde

HASSASİYET TALİMATI

AK Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ve bu doğrultuda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı Adası'na gitmesini değerlendi. Erdoğan MKYK toplantısında sürecin hassasiyetine dikkati çekti ve bu süreçte hassas bir dil kullanılması talimatını verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, dün resmi programı kapsamında yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına liderlik yaptı.

AZİZ SANCAR'A ÖVGÜ

ERDOĞAN, "Zorluklar karşısında yılmayacağız ve Türkiye'yi çok farklı bir seviyeye hep beraber taşıyacağız. Bizi bu hedefimize bir adım dahi olsa yaklaştıracak her türlü özgün, nitelikli ve gerçekçi çabayı desteklemekte kararlıyız. Her biriniz, tıpkı Aziz Sancar Hocamız gibi bilimsel araştırmalarınızla yeni yol açıyor, sizden sonra geleceklere cesaret aşılıyorsunuz. Sizlerin bu çalışmaları inşallah diğer hekimlerimize de örnek olacak, ilham kaynağı olacak, daha farklı projelere başlamak için cesaret verecektir" diye konuştu.