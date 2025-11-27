CHP'de kıyım! Özgür Özel'in keyfi ihraçları bini aştı!

CHP'DE 39. Olağan Kurultay için geri sayım sürerken, 2 yıl önce göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in bu süreçteki karnesine ise tasfiye operasyonları damga vurdu. 2023 yılından bu yana Özel'in keyfi ihraç istemleri sonucu, disipline sevk edilen partili sayısının bini aştığı iddia ediliyor.
PARTİDE KIYIM YAPILDI
MUTLAK butlan davası kapsamında da partide büyük bir kıyıma girişildi. Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan ve araştırılmasını isteyen yüzlerce partili disipline sevk edildi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin gibi tanınan partililer için bir bir ihraç kararları çıktı.
Genel merkez destekli sosyal medya hesapları üzerinden de muhalif isimlere yönelik geniş çaplı bir linç kampanyası yürütüldü.
Genel merkez baskısı altındaki il kongrelerinin de geçen ay tamamlanmasıyla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı kanı ile 20 il başkanı koltuklarını devretmek zorunda kaldı. Genel merkez kanadı, bu kez 39. Olağan Kurultay ile birlikte Parti Meclisi'nde de yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini tehdit edebilecek tüm unsurları bertaraf etmeye hazırlanıyor.