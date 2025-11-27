CHP'de kıyım! Özgür Özel'in keyfi ihraçları bini aştı!

CHP'DE 39. Olağan Kurultay için geri sayım sürerken, 2 yıl önce göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in bu süreçteki karnesine ise tasfiye operasyonları damga vurdu. 2023 yılından bu yana Özel'in keyfi ihraç istemleri sonucu, disipline sevk edilen partili sayısının bini aştığı iddia ediliyor.





PARTİDE KIYIM YAPILDI

MUTLAK butlan davası kapsamında da partide büyük bir kıyıma girişildi. Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan ve araştırılmasını isteyen yüzlerce partili disipline sevk edildi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin gibi tanınan partililer için bir bir ihraç kararları çıktı.