Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

SOSYAL medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklu yargılanan Fatih Altaylı'nın duruşması dün gerçekleştirildi. Savcı, Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis verilmesini ve tutukluluk halinin devamı talep etti. Mahkeme heyeti, Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak 5 yıldan 4 yıl 2 aya indirdi. Ayrıca, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.