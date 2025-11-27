MSB: KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir.

"KKTC'NİN HAKLARININ YOK SAYILDIĞI HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması ile alakalı açıklama yapan Bakanlık, "KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnan'lı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"ÖNCELİKLE, RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA BİR ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin bilgilendirme yapan Bakanlık, "Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.