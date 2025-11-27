Savunma Bakanı Güler: Şehitlerin hatırasına leke sürülmeyecek

MİLLİ Savunma Bakanı Güler, bakanlığının 2026 yılı plan ve bütçe komisyonu sunumunda önemli bilgiler verip değerlendirmelerde bulundu. Yaşar Güler, terör belasından kurtulmak, milletin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak için "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içinde olduklarını belirterek, "Bu süreçte atılacak tüm adımlar, şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere zarar vermeyecektir" dedi.

PKK'YA UYARI

GÜLER, sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararı kapsamında başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermesi ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Güler ayrıca, terörle mücadelede ağırlıklı yapıdan yapay zekâ destekli harp sistemleriyle güçlendirilmiş, yüksek teknoloji merkezli bir yapıya geçerek, Mehmetçiğin omuzlarındaki cephe yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirtti.