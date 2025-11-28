Haberler Gündem Adnan Oktar'ı öven sosyal medya hesaplarına soruşturma! 450 sosyal medya hesabı engellendi Adnan Oktar'ı öven sosyal medya hesaplarına soruşturma! 450 sosyal medya hesabı engellendi Son dakika haberleri... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Adnan Oktar Suç Örgütü' lideri hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övmek' suçundan soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 450 adet sosyal medya hesabına ve internet adresine erişimin engellenmesi kararı verildi. AA









İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suç örgütü elebaşı Adnan Oktar hakkında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan paylaşımlar ile ilgili "suçu ve suçluyu övmek"ten soruşturma başlatıldığı bildirildi.