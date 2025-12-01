  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Vefat eden eski milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de tören

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti 26 ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk (67) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Cemal Öztürk, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk için TBMM'deki camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Öztürk için Meclis Şeref Kapısı merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Öztürk'ün hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, salı günü Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

