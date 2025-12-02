MHP Lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli bir hedeftir

MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Tereddüt söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağına dikkati çeken Bahçeli, "Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir" açıklamasını yaptı.

DARBE İDDİALARI FASO FİSO

'Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer' iddialarına da tepki gösteren Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" dedi.

Evvelemirde şunu söylemem lazımdır ki, Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir.

Bu muazzam ve muteber hedefin can alıcı noktası iç barış ve huzur ortamının sağlam ve sağlıklı esaslara ilelebet bağlanmasıdır.

Niyet halis nihai akıbet de hayırlı olacaktır inşallah.

Terörsüz Türkiye hedefi, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır.

Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Herkes bundan sonraki hesabını buna muvafık ve münasip yapmak durumundadır.

İçinde bulunduğumuz Türk ve Türkiye Yüzyılı; aynı zamanda barış, diriliş, huzur ve kardeşlik yüzyılıdır.

Bu yüzyıla milli birlik ve dayanışma amaç ve azmimiz damga vuracaktır.

Hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ayrı görmeden milletimizin her güzel insanıyla ortak karar, kader ve keder istikametinde yekvücut olmak mutlaka sağlanacaktır.

Terörsüz Tür kiye, birlik ve beraberliğini tahkim etmiş Türkiye'dir.

Terörsüz Türkiye, ayak bağlarından, ağrı ve ağırlıkla geçen acıklı yıllardan kurtulmuş Türkiye'dir. Bu gerçeği bilmek ve görmek lazımdır.

Düşüncelerim gelişigüzel telaffuz edilen, zevahiri kurtarma çabasını gözeten, laf ola beri gelen manasına gelen basit ve içi boş sözler değildir.

Samimiyiz, hasbiyiz, hakikatliyiz ve sonuç odaklıyız. Türkiye'nin kalıcı şekilde birliği ve dirliğinin çabasındayız. İnanıyorum ki, diktiğimiz barış fidelerinin meyvelerini hep beraber toplayacağız.

TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDEDİR

Terörsüz Türkiye isabetli ve tarihi bir politikanın izhar ve ilamıdır.

Türkiye'miz, bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviyededir.

Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı çıkış, karşı duruş, karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır.

Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir.

Bölücü terör kaynaklı makus talih günbegün değişmektedir.

Bunun yüreklere su serpen sonuçlarına inşallah yakın vadede şahit olunacaktır.

Kapımızı çalan fırsat kaçırılmayacak kadar değerlidir.

Hem milletimizin hem de bölge halklarının en temel insan hakkı huzur değil midir? İstikrarlı, itibarlı, güvenceli bir hayata ulaşmaları haklı bir beklenti sayılmayacak mıdır?

Yeni Yüzyıl, diriliş ve yükseliş yüzyılıdır. Aynı zamanda barış ve kardeşliğin nişanesi, dayanışma ve kader ortaklığının çok daha güçlendirilmesidir. Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedefi inanıyorum ki, beşeriyetin ve medeniyetlerin vicdan uyanışını da tetikleyecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, DEVLET VE MİLLETİN ORTAK KARARIDIR

Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşanlı ve eşzamanlı şekilde tarihsel var oluşuna, milli birlik ve kardeşliğine çok güçlü sahip çıkma kararlılığı, bunun yüksek bir politik iradeyle tezahür etmesi, ister istemez pek çok kesimi, daha yerinde bir ifadeyle iç ve dış husumet cephesini ürkütüyor. Biliyorlar ki, dev ayağa kalktı. Görüyorlar ki, Türkiye Yüzyılı'nın tan yeri ağardı. Kaygıları bundan, korkuları bu yüzden. Bu coğrafyada bin yıllık mevcudiyetimizi sorgulayanlar boş durmuyorlar.

Bazen doğrudan, bazen de devşirilmiş ve ele geçirilmiş yerli taşeronları aracılığıyla önümüzü kesip içimizi karıştırmanın telaşına kapılıyorlar. Terörsüz Türkiye, devlet ve milletin ortak kararıdır. Arkasında çok güçlü bir halk desteği vardır ve bu tartışma götürmez bir hakikattir. Tarihimize bakınız, devletle milletin tam kenetlendiği, sükûnet ve suhulet ortamının temin edildiği, birlik ve dirliğin hakim olduğu dönemlerde muhteşem başarılara imza atılmış, zaferler peşi sıra sökün etmiştir. Bununla da kalmamış refah ve bereket medeniyet ve milletimizi sarıp sarmalamıştır. İşte bunun yeniden tekerrür edecek olması, Anka Kuşu'nun kanatlanması bilindik mihrakları panikletmekte, fitneyle teçhiz olmalarını tetiklemektedir.

Olsun varsın, mühim olan kötülüğün ve karanlık proje figüranlarının ne yapacağı değil, milletimizin dirayet ve hamiyetle ulaşacağı kutlu menzildir.

SİLAHLARIN GÖLGESİ ALTINDA SİYASET DEVRİ KAPANMIŞTIR

Bu sözlerde nasıl bir darbe mekaniğinin devreye gireceği biraz kapalı, tam anlaşılır değil. Ne var ki, Türkiye'de darbeler döneminin kapısı açılmamak üzere kilitlenmiştir.

Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. "Terörsüz Türkiye" hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz, kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.

Türkiye'nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yanımızda yöremizde konuşlanamaz.

İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt'ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır.

Şahsımla da ilgili olarak da, Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm.

Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım.