Bakan Tunç’tan Kovid düzenlemesi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

11. Yargı Paketi'nin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak.

Toplumsal huzuru tahkim etmeye yönelik önemli maddeler var. Bunlardan birisi çocukların korunması. Çocukların suçtan korunmasıyla ilgili özellikle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması durumunda cezaların artırılmasına yönelik önemli bir düzenleme. Gerek suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerek çocuk mağdurlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Bunun dışında meskun mahallerde silah atma, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında silah kullanımı durumunda ceza daha ağır hale geliyor. Trafikte yol kesme durumu var. Bilişim suçlarıyla ilgili önemli düzenlemeler var.

Kovidle ilgili bir düzenleme var. Kovid düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil.