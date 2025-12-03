  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya Engelliler Günü'nü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

DHA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Engelliler Günü’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Engelliler Günü'nü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Engelliler Günü’ paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor; bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA