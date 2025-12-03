Haberler Gündem Borsa İstanbul Operasyonu'nda Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri hakkında karar verildi! Borsa İstanbul Operasyonu'nda Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri hakkında karar verildi! Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da yapay fiyat hareketleri oluşturarak piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında karar verildi. İşte haberin detayları... DHA









Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski futbolcu Gökhan Gönül ile Cemal Çetinkaya 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol talebiyle, illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.