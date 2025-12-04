Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN ATAMASI YAPILAN HUKUKÇULARA TEBRİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç hukukçulara başarılar diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlediğimiz törende görev yerleri belli olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milletimiz adına karar verme makamına ulaşan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın, adaletin tecellisi yolunda gece gündüz demeden fedakârca çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı teşkilatımızın gücüne güç katacak genç hukukçularımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."