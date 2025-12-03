TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olacak

Özbekistan'da böylesine önemli bir projenin meyvesini verdiğini görmenin de anlamlı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, mezun öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Buhara Uluslararası Spor Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, ata yurdu Özbekistan'da bulunmanın kendileri için fevkalade önemli ve değerli olduğunu, mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özbekistan'ın büyük İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Özbekistan ve Türkiye'nin birbiriyle kardeş, dost ve mesafeler uzak olsa da kalp kalbe, el ele olan iki millet olduğunu belirtti.

Büyük İslam medeniyetinin, geçmişte iki büyük koşuyu, iki büyük yükselişi gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birisi Hazreti Peygamber zamanında Mekke ve Medine eksenli olarak gerçekleşen; ilimde, irfanda ve hikmette büyük yükseliş ve yeryüzüne ilimde önderlik etme becerisiydi. Ama ardından gelen dönemlerde İslam dünyası, farklı türbülansların içerisine girdi. Ta ki burada Fergana Vadisi'nden, Orta Asya topraklarından İslam'ın ikinci büyük medeniyet yürüyüşü başlayana kadar.

Bir kol buralara geldi. Fergana'da, Orta Asya'da ve özellikle Özbekistan'da, Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te büyük medeniyetin ateşleri yakıldı, büyük medeniyetin büyük insanları ortaya çıktı. İkinci kol da Endülüs'e, İspanya'ya giderek orada büyük İslam medeniyetinin bir başka ucunu oluşturdu. Yani bir tarafta Maveraünnehir medeniyeti, diğer tarafta Endülüs medeniyeti İslam'ın ikinci büyük yürüyüşünün alemdarı oldular, öncüleri oldular."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu topraklarda bu büyük medeniyetin bu kadar güçlü bir şekilde gelişmesi ve bugüne kadar ışık tutmasının en temel nedeninin sadece bilgiyi değil, hikmeti ve irfanı da esas alan bir ilim anlayışıyla hareket etmeleri olduğunu vurguladı.