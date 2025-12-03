Haberler Gündem Usulsüzlükler tespit edildi! Mansur Yavaş'ın “konser skandalı” Sayıştay raporlarında! Usulsüzlükler tespit edildi! Mansur Yavaş'ın “konser skandalı” Sayıştay raporlarında! Sayıştay'ın 2024 ABB Denetim Raporu'nda Mansur Yavaş yönetiminin konser harcamalarında yaptığı ağır usulsüzlükler ortaya çıktı. Raporda 4734 Sayılı Kanun’un 22/b maddesi kötüye kullanılarak “tek kaynak” yaratıldığı, sahne kurulumu ve organizasyon gibi işler haksız şekilde sanatçı temini kapsamına sokularak doğrudan teminle alındığı belgelenirken bazı alımlarda yüklenicilerin hiçbir yetkisinin bulunmadığı tespit edildi. SABAH









Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konser organizasyonlarına ilişkin usulsüzlükler, Sayıştay'ın 2024 ABB Denetim Raporu'nda ayrıntılarıyla ortaya kondu. Raporda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan konser alımlarında Kanun'a aykırı işlemler, "tek kaynak" adı altında rekabetin engellenmesi ve firmalarla sanatçılar arasında son dakika yetki sözleşmeleri yapılması gibi çok sayıda skandal uygulama sıralandı.

SAYIŞTAY: 4734 SAYILI KANUN'A AÇIK AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ Raporda yer alan "Bulgu 3: Alınan Konser Hizmetlerinde Hatalı Uygulamalar Bulunması" başlığı altında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesi kullanılarak yapılan alımlarda ciddi usulsüzlükler olduğu açıklandı. Sayıştay'ın raporundaki kritik bölüm şöyle başlıyor: "Kurum tarafından 4734 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 'Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması' hükmü uyarınca gerçekleştirilen alımların incelenmesi sonucunda, söz konusu alımlarda çeşitli hatalar bulunduğu tespit edilmiştir." Sayıştay, ABB'nin konser alımlarında "sadece tek kişinin özel bir hakkı olması halinde uygulanabilecek" bu maddeyi kötüye kullanarak, rekabete açık olması gereken organizasyon, sahne kurulumu ve tanıtım hizmetlerini de aynı kalem içine soktuğunu belirtti. Yani, birçok firmanın yapabileceği işler "tek kaynak" gösterilerek hep aynı yöntemle alındı.