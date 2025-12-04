CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar geliyor! 'Başkan rica etti oğluna araç aldım'

'YEĞENİNİ YAPTIKLARI HER YERDE KONUŞULUYORDU'

Demir Demir, Hüseyin Cem Gül'ün seçim öncesinde Niyazi Nefi Kara'ya verdiği parayı kendisinden almak için geldiğinde tanıdığını söyledi.

Başkanın yeğeni olduğu için birlikte zaman geçirdiklerini de belirten Demir, "Hüseyin Cem Gül'ün yaptıklarını ve çevrede konuşulanları haberi olmadığını düşündüğüm için Nefi beye anlattım ama bir şey yapılmadı. Ben herhangi bir şekilde haksız hiçbir menfaat elde etmedim. Ben iş adamıyım, bu yaşıma kadar alacak verecek davasına konu olmuş adam değilim. Mağdur oldum, bu durumlara düşmek istemezdik, güvendik, mağdur olduk. Kendime ait olarak düşündüğüm paranın üzerinde de şaibe olduğu için yine adli makamlara teslim ettim" dedi.