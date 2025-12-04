CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar geliyor! 'Başkan rica etti oğluna araç aldım'

Son dakika haberi... Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
"RÜŞVETİ SAĞIR SULTAN DUYDU"
Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan belediyeye ait Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Manavgat'ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor. Biz kendisini uyardık. Bu kadar olumsuzluğun olduğu yerde bunlar bilinmez mi? Teknik takipteki dinlemeler ve tapeler belli" dedi.
'BAŞKAN RİCA ETTİ OĞLUNA ARAÇ ALDIM'
Başkan Niyazi Nefi Kara'ya seçim döneminde 150 bin Euro borç verdiğini belirten Demir, "Başkan Nefi Kara'nın oğlunun yaptığı kazada aracı perte çıktı. Oğlunun doğum günü için başkan benden ricada bulundu ve oğlunun bulduğu aracı pazarlıkla 5 milyon 450 bin liraya aldım, peşin 1 milyon 450 bin lira verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlunun arkadaşları tarafından çekiciyle Ankara'ya gönderildi. Sonra araç satıldı ve paramın bir kısmını geri aldım" dedi.
Demir Demir, Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün iş adamı Zafer S.'den CHP Genel Merkezi'ne 200 bin Euro para istediğini, Zafer S.'nin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirterek, "Zafer benden bunu öğrenmemi istedi. Hüseyin Cem Gül, sorduğumda bana 'öylesine istiyorum' dedi" diye konuştu.
'YEĞENİNİ YAPTIKLARI HER YERDE KONUŞULUYORDU'
Demir Demir, Hüseyin Cem Gül'ün seçim öncesinde Niyazi Nefi Kara'ya verdiği parayı kendisinden almak için geldiğinde tanıdığını söyledi.
Başkanın yeğeni olduğu için birlikte zaman geçirdiklerini de belirten Demir, "Hüseyin Cem Gül'ün yaptıklarını ve çevrede konuşulanları haberi olmadığını düşündüğüm için Nefi beye anlattım ama bir şey yapılmadı. Ben herhangi bir şekilde haksız hiçbir menfaat elde etmedim. Ben iş adamıyım, bu yaşıma kadar alacak verecek davasına konu olmuş adam değilim. Mağdur oldum, bu durumlara düşmek istemezdik, güvendik, mağdur olduk. Kendime ait olarak düşündüğüm paranın üzerinde de şaibe olduğu için yine adli makamlara teslim ettim" dedi.