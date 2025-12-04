MHP lideri Devlet Bahçeli: Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiniz!

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yolsuzluğu aydınlatmak yerine savunmaya geçen CHP'ye eleştiren Devlet Bahçeli; "CHP'nin istikrarsızlığı, tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyaset ve demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Mesele şahsımın memnuniyetinden daha çok makul ve sonuç odaklı çalışmaların süreklilik içinde icrasıdır.

TBMM'de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci toplantısını yapmıştır.

Dinleme ve istişare aşaması geride kalmıştır. Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı'da PKK'nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır.

Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum.

Silaha ve şiddete dayalı sistematik terör döneminin kapanması için milli irade kıyamdadır, hiç olmadığı kadar yapıcı ve destekleyici bir kıvamdadır.

Geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı vardır.

Terörsüz Türkiye hedefi dahilinde görüşü ve düşüncesi olan herkes neredeyse dinlenmiştir.

Demokratik mekanizma tam ve eksiksiz çalışmıştır.

Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır.

Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir. Milletimiz heyecanla barışı kucaklayacaktır. Toplumsal huzur egemen olacaktır.

Bundan dolayı da müsterihim. Komisyona üye veren her partinin sorumluluk ahlakıyla hareket ettiğini değerlendiriyor, hepsine teşekkür ediyorum."