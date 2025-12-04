  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi. Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz. Sürecin ne kadar hassas noktaya geldiği görülüyor. Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bin düşünüleceği günlere giriyoruz' dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş "Bir al ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunmasa gereken sürece girilmiştir." dedi.

Kurtulmuş "Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi. Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz. Müşterek kanaatleri paylaştığımız raporu ümit ediyorum. Bununla bu tarihi süreç önemli eşiği atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA