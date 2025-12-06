AP Raportörü Amor: Türkiye ile çalışmak için iyi bir zaman

AVRUPA Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bir sonraki AP Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında bilgi toplamak için Türkiye'ye ziyarette bulundu. 7 Aralık'a kadar Ankara ve İstanbul'da hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Nacho Sanchez Amor, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amor, AB-Türkiye ilişkilerinin Türkiye açısından bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "ABD'de Trump yönetimi, uluslararası ortamda ilişkilerde çeşitli sorunlara yol açtı. Dolayısıyla AB de genişleme ve ortaklık yapma arayışında. Bu tekrar beraber çalışmak için iyi bir zaman. 'Terörsüz Türkiye' süreci, toplumda, siyasi ortamda bir umut yaratıyor" ifadelerini kullandı.