Fidan, Doha Forumu’na katılmak için Katar’da

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Katar Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın, Forum kapsamında bugün, "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumu ile "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" başlıklı, mülakat formatındaki "newsmaker" oturumuna konuşmacı olarak katılması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Forum marjında bazı muhataplarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Doha Forumu'nun içerik ortakları arasında Antalya Diplomasi Forumu (ADF) da yer alıyor.