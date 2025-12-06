İsrailli bakan ile Genelkurmay başkanı arasında atama krizi

İsrail'de Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında 7 Ekim raporu sonrası süren gerginlik, emekli asker German Giltman'ın yeniden orduya alınması ve kara kuvvetleri karargah komutanlığına atanması girişimiyle yeniden tırmandı; tüm askeri yetkililerin oybirliğiyle desteklediği atamayı, "Silah Arkadaşları" protesto grubuyla ilişkili olduğu gerekçesiyle kesin olarak reddeden Katz, Zamir'le yüz yüze görüşmeyip kararı büro kanalıyla iletirken, Giltman söz konusu gruba üye olmadığını açıkladı ve tartışma, tarafların 7 Ekim başarısızlığına ilişkin soruşturma ve ordu atamalarını dondurma kararları üzerinden derinleşti.