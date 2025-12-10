  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıldı! Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı başladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

