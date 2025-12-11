Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin Türkmenistan’da bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin Türkmenistan'da planlanan zirvede yüz yüze görüşeceğini doğruladı.

Peskov açıklamasında, Putin'in gün içerisinde ekonomiyle ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştireceğini belirtti. Ancak programın en dikkat çeken başlığının Erdoğan–Putin görüşmesi olduğunun altını çizdi.

KRİTİK GÖRÜŞME SAAT 12.15'TE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki görüşmenin saat 12.15'te gerçekleşmesi planlanıyor.