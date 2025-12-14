Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle toplanacak.

Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmaları ve terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SDG'YE İLİŞKİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak.

Ayrıca, terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların ve Suriye'deki gelişmelerin mercek altına alınması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI MASADA

Toplantıda, asgari ücret çalışmalarının da gündemde olması bekleniyor.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmede masada yer alacak.

YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI İLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınması ve eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışmanın da görüşülmesi gündemde.