Avustralya’daki ünlü plajda kanlı saldırı: 12 ölü

AVUSTRALYA polisi, pazar günü Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'ndaki gelişmekte olan bir olaya müdahale ettiklerini açıkladı ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Avustralya basını, ünlü plajda birden fazla silah sesi duyulduğuna dair ihbarlar olduğunu ve birçok kişinin vurulduğunu belirtti. Yetkililer, en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırganlardan birinin öldüğü, diğerinin ise ağır yaralandığı belirtildi.