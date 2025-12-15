Başkan Erdoğan: ‘Gençlerimiz yarınlara damgasını vuracak’

Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'na katılarak gençlerle bir araya geldi. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, 81 ilden 207 üniversiteden gelen öğrencilerin sorularını cevapladı, onlarla sohbet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim; bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz bu tarihî bina, hem şahsımın siyasi hayatında hem de Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahiptir. 27 yıl sonra bu kez Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yine aynı mekânda üniversite gençliğiyle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 23 yıllık iktidarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük" dedi.

'ZAFERİ KUCAKLAYACAKSINIZ'

"Köklerinden güç alan ama gözünü ufka diken, dünyanın dönüşümünü okuyabilen; iddialı, şuurlu, ahlaklı ve nitelikli bir gençlik aradık ve bunu bulduk" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "AK Gençlik işte böyle bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Şimdi o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olan sizlersiniz. Bu yolda birlikte, emin adımlarla yürümekte kararlıyız. 21'inci yüzyılı Türkiye'nin asrına çevirecek; gemiyi menziline ulaştıracak ve küresel liderliğini kabul ettirmiş bir Türkiye'ye, ben sizlerle birlikte kavuşacağımıza inanıyorum. Sizler yarınlara damga vuracaksınız."

'HER ZAMAN DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ'

Başkan Erdoğan, "Türkiye'de gençlere hep elde var bir mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen tüm darbelerde ve darbecilerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık. Biz gençlere inandık, gençlerle yol yürümenin faziletine inandık. Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provakatörlük yaparken görürsünüz. Bu ülkenin aydınlık geleceği için gençler lütfen bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinize de ülkenin geleceğine de sahip çıkın. Biz hükümet olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Desteğimizi asla kesmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Başkan Erdoğan, daha sonra gençlerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, bir üniversite öğrencisinin, "Terörsüz Türkiye, bizim gençlere bırakacağımız en büyük mirastır" diyorsunuz. Bu sözünüzle tam olarak neyi ifade etmek istiyorsunuz?" sorusunu üzerine, "Yıllarca Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu, özellikle bu bölgeler hep terörle yoğruldu. Şu an itibarıyla da hamdolsun, Güneydoğu'ya ve Doğu Anadolu'ya artık bir sulh ve sükûn gelmiş vaziyette. Güvenimiz var, eminiz" cevabını verdi.