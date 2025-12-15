  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Fenerbahçe evinde farklı kazandı!

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı maçta Konyaspor karşısında 3 puanı 4 golle aldı.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Anıl Usta üstlendi. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4-0'lık skorla galip geldi.

ASENSIO TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

TALISCA ON NUMARADA, ASENSIO KANATTA

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.

