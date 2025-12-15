Fenerbahçe evinde farklı kazandı!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Anıl Usta üstlendi. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4-0'lık skorla galip geldi.
ASENSIO TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.
TALISCA ON NUMARADA, ASENSIO KANATTA
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.
Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.